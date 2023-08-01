Поліцейські встановили автора відео із прильотом російської ракети у Кривому Розі – Клименко

Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах», – написав Клименко у Telegram.

За його словами, зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для ухвалення рішення.

У Кривому Розі через учорашню ракетну атаку військ РФ шестеро людей загинули, понад 80 постраждали, серед них 7 дітей. За даними влади, станом на ранок 1 серпня у лікарнях залишаються 19 людей – усі середньої тяжкості.

Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

1 серпня в Кривому Розі оголошено день жалоби.