КСУ узаконив розкрадання державних коштів – НАБУ

Конституційний суд України своїм рішенням від 5 червня узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами, заявили в Національному антикорупційному бюро.

«КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення – в інтересах організаторів корупційних схем, а не України», – йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці у КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України. Позиція #НАБУ згодом — NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 червня 2019 р. " target="_blank">Twitter.

У НАБУ заявили, що детальну позицію озвучать згодом.

Конституційний суд України 5 червня ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями. Таким чином суд став на сторону скаржника – заводу олігарха Ігоря Коломойського «Запорізький завод феросплавів». Своїм рішенням КСУ визнав неконституційним пункт 13 статті 17 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України»: «за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України». Як повідомили «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), це рішення може коштувати державі щонайменше 7 мільярдів гривень.

Відповідне провадження КСУ відкрив у жовтні 2018-го за скаргою акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» – підприємства, що входить до умовної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Завод Коломойського оскаржував повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань. За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.