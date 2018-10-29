Торгівля між Україною та США зросла на 16 відсотків – Кубів

Двостороння торгівля між Україною та Сполученими Штатами Америки цього року зросла на 16 відсотків. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Двостороння торгівля протягом восьми місяців 2018 року зросла на 16 відсотків і склала майже 2,6 мільярда доларів. Експорт до Сполучених Штатів Америки зріс майже на 32 відсотки, імпорт з США – на 11 відсотків», – заявив Кубів.

Він також додав, що за останній рік уряд скасував більше 760 застарілих нормативних актів, які «ускладнювали життя» підприємцям в Україні.

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29 жовтня в Україну прибула офіційна торгова місія США, яка складається з дванадцяти компаній, що представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та IТ-сектор.

За результатами опитування іноземних інвесторів, яке щороку проводять Європейська бізнес-асоціація, Dragon Capital та Центр економічних стратегій, основними перешкодами для приходу іноземних інвестицій до України є поширення корупції в Україні, недовіра до судової системи, нестабільна фінансова система, монополізація та олігархізація ринків.

Наразі річний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну Європейська бізнес-асоціація оцінює в 1,5 мільярди доларів.