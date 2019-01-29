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29 Січень 2019, Київ 12:11
Новини | Міжнародні

Російські музейники хочуть перевірити справжність знайденої після крадіжки картини «Ай-Петрі. Крим»

У російському Мінкульті впевнені в автентичності картини

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Співробітники Державного Російського музею (Санкт-Петербург), де постійно експонується картина художника Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Крим», перевірять її справжність після інциденту з крадіжкою полотна з московської Третьяковської галереї. Про це повідомили у прес-службі «Російського музею».

Однак у російському Мінкульті не сумніваються в автентичності викраденого полотна.

Директор Департаменту музеїв Мінкульту Росії Владислав Кононов заявив агентству «Інтерфакс», що на кожній картині є «інвентарний номер, опис. Неможливо підмінити картину протягом декількох годин – менше 12 годин минуло».
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27 січня через Третьяковській галереї в Москві викрали картину художника Архипа Куїнджі. Чоловік дістав картину з рами і втік. Зловмисника затримали у селищі Заріччя в Одинцовському районі. Ним виявився Денис Чуприков, родом з Феодосії. Картину знайшли на місці затримання.

Агентство ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що російське слідство призначило психіатричну експертизу підозрюваному у викраденні картини.

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