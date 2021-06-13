Україна повернула додому п’ятьох пацієнтів після операцій в Білорусі – Кулеба

Україна повернула з Білорусі пʼятьох громадян, які вирушили туди з лікувальною метою і не змогли повернутися у зв’язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю, повідомив у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу, і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції «Слуга народу». Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися», – повідомив Кулеба.

За його словами, останній випадок стосується подружжя з Черкас. Кулеба сказав, що сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком місцевої мешканки, яка звернулася до МЗС, бо її чоловік перебував у Мінську після операції з пересадки нирки і не знав, як повернутися.

«Якщо будуть ще звернення, нікого не залишимо без уваги, захисту та допомоги», – додав Кулеба.

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю, з півночі 29 травня закрив для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair.