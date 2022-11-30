Кулеба в Бухаресті обговорив підтримку України під час зими із представниками Польщі та Італії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів низку зустрічей під час візиту на зустріч голів МЗС Північноатлантичного альянсу в Бухаресті – про це він повідомив у своєму твітері 30 листопада.

Зокрема, він зустрівся з польським колегою Збігневом Рау.

«З міністром закордонних справ Польщі Рау обговорили подальші кроки з посилення України протягом цієї зими. Я вдячний народу та уряду Польщі за рішучу підтримку України та надання величезної гуманітарної та військової підтримки», – заявив він.

МЗС Польщі заявило, що під час зустрічі Рау й Кулеби міністри обговорювали двосторонні відносини двох країн, військову та гуманітарну допомогу Україні та подальші санкції проти Росії.

Крім того, голова МЗС провів зустріч із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таджані. За його словами, розмова стосувалася того, як Рим може допомогти Україні протистояти російській агресії та холодам.

«Вдячний за підтвердження, що безпекова допомога Італії Україні триватиме і що італійський парламент підтримав відповідне рішення», – прокоментував Кулеба.

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Таджані, повідомляючи про розмову, заявив, що Італія «хоче миру, який поважатиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

«Не може бути миру без правосуддя», – додав голова італійської дипломатії.

Дмитро Кулеба почав роботу на дводенній зустрічі голів МЗС країн НАТО в Бухаресті напередодні. Тоді він зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Ґроссі.