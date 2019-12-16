Дитячий омбудсмен про наслідки ДТП: усі почуваються значно краще

Усі постраждалі в дорожньо-транспортній пригоді за участі уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби почуваються «значно краще». Про це сам Кулеба розповів у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі й почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я непокоївся з самого початку, було надано всю необхідну допомогу, він уже через тиждень після аварії повернувся до роботи», – сказав Кулеба.

Він розповів, що у його молодшого сина є деякі пошкодженні кісток і наразі він уже відновлюється вдома. Водночас старший син Кулеби досі перебуває в лікарні.

«Лікарі кажуть, що незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес», – зазначив омбудсмен.

Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично відчуває себе вже краще, але «пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію».

24 листопада дитячий Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, унаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). За їхніми даними, Кулеба рушив на червоний сигнал світлофору.