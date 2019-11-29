Постраждалий у ДТП за участі Кулеби: я на нього зла не тримаю

Постраждалий у дорожньо-транспортній пригоді за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби у коментарі ТСН заявив, що не тримає зла на посадовця, який, за попередньою версією правоохоронців, поїхав на червоне світло.

28 листопада він відвідав Кулебу в лікарні.

«До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю», – заявив чоловік на ім’я Вадим.

Його самого вже виписали з лікарні, куди він потрапив зі струсом мозку та забоями.

«Щодо мого лікарняного. Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування», – зазначив постраждалий.

Він розповів, що в момент ДТП їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований. У перші години після аварії заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що другий водій – безробітний.

24 листопада дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, унаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).