Кулеба розкритикував ЄС за «нездатність» реалізувати рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування нездатністю країн-членів Європейського союзу реалізувати їхнє рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.

«Нездатність ЄС реалізувати власне рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України розчаровує. Це – перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями», – написав Кулеба у твіттері 20 квітня.

13 квітня Рада ЄС схвалила надання одного мільярда євро на закупівлі боєприпасів для України.

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«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для Збройних сил України на суму 1 мільярд євро. Немає кращого прояву єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», – заявив того дня голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

Це рішення втілює в життя першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про пришвидшене надання Україні боєприпасів. Як додають у Раді, воно також збільшує загальну суму допомоги, наданої Україні в рамках Європейського фонду миру, до 4,6 мільярда євро.

Водночас видання Politico з посиланням на три джерела повідомило 19 квітня, що представники країн-членів ЄС на засіданні не змогли врегулювати питання щодо того, хто має отримати контракти на закупівлю боєприпасів: тільки місцеві фірми чи також конкуренти з інших країн, зокрема США і Великої Британії.

За повідомленням, за те, щоб кошти залишалися в межах ЄС, виступила Франція, натомість представники Польщі звинуватили Париж в ускладненні переговорів.