Кулеба прокоментував реакцію Лаврова на звернення Зеленського до жителів Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував реакцію голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який називав «обурливою» пропозицію президента України Володимира Зеленського мешканцям Донбасу, які вважають себе росіянами, виїжджати до Росії.

«Обурлива війна, яку Росія розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч людей. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які вона принесла. А Україна – це вільна країна, де люди вибирають президента, партію, телеканал, місце проживання. В цьому нічого обурливого немає», – написав він у твітері.

Раніше 13 серпня Лавров згадав про заяву Зеленського, зроблену ще понад тиждень тому, з закликами до «росіян» Донбасу їхати до Росії, і назвав її «обурливою». Він нагадав нинішньому президентові України, раніше артистові-комікові, його роль «президента» в телесеріалі «Слуга народу» й заявив: «Я б дуже рекомендував панові Зеленському переглянути цей серіал і все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методами мистецтва. У нього це виходило набагато краще, ніж те, що ми бачимо зараз».

За твердженням Лаврова, нинішній політичний курс Зеленського – це «відверта гра на руку неонацистам», щоб зберегти свою владу.

Російський міністр також стверджував, ніби масове надання громадянства Росії мешканцям окупованої частини українського Донбасу не суперечить міжнародному праву, а в очікуваному голосуванні таких «нових росіян» на виборах Державної думи Росії наступного місяця він «ніяких проблем» не бачить.

Зеленський іще 5 серпня заявив, що окуповані території на Донбасі ніколи не будуть російськими, і закликав тих жителів цих територій, які вважають, що вони росіяни, а регіон має бути російським, їхати і «шукати собі місце в Росії».

«Ті люди, які живуть нині на окупованій території Донбасу і Криму, мають зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Іще раз: це Батьківщина чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що «це діло праве» і «нам у Росію», що «ми росіяни», – це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи», – заявив тоді Зеленський.

«Для майбутнього своїх дітей і онуків: якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, відчуваючи, що це Росія, – якщо ти так відчуваєш, то я вважаю, що ця людина має зрозуміти: в ім’я своїх дітей та онуків уже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії. Це правильно. Тому що без України на цій території цивілізації не буде», – додав президент.

У травні цього року Міністерство внутрішніх справ Росії відзвітувало, що російське громадянство отримали близько 527 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Перевірити ці твердження наразі неможливо.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2019 року. Відтоді ця процедура спрощувалася далі ще кілька разів Рішення викликало різку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

Крім того, Центральна виборча комісія Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу, які отримали російське громадянство, на виборах до Держдуми, що відбудуться у вересні. Для цього їх, як очікують, будуть завозити на територію Ростовської області Росії, де будуть відкриті додаткові дільниці для голосування.

МЗС України висловило протест через це.