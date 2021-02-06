«Нормандський формат»: Кулеба розповів, як росіяни блокують мирний процес

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, яких зусиль докладає Росія для зриву мирного процесу щодо окупованої частини Донбасу, зокрема в так званому «нормандському форматі», що об’єднує Німеччину, Францію, Україну і Росію.

Як сказав він у «Суботньому інтерв’ю», нинішня голова Організації безпеки і співпраці в Європі, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде «констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на «нормандському саміті» в Парижі у 2019 році».

«Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила», – наголосив міністр.

«Наступний крок: мають зібратися лідери на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з (президентом Росії Володимиром) Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться», – зауважив він.

«Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль… Ми готові, партнери, в принципі, теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт», – звернув увагу Кулеба.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.