Кулеба анонсував «жорстку розмову» з послом Грузії в Україні щодо ситуації із Саакашвілі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у вівторок, 4 липня, із послом Грузії в Україні у відомстві проведуть «жорстку розмову» щодо ситуації із експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі.
«Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Михеїла Саакашвілі. Завтра зранку посол Грузії буде в МЗС, з ним буде поведена жорстка розмова, він поїде до Грузії. Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України», – зазначив Кулеба, слова котрого цитує МЗС у Telegram.
Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поки нічого не заявляв з цього приводу.
Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський також закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. Він доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин покинути Україну для проведення консультацій.
У понеділок з’явилося відео допиту Міхеїла Саакашвілі, з якого помітно його сильне схуднення і нездоровий вигляд. Саакашвілі нині перебуває в тбіліській клініці, він дистанційно підключився до засідання суду вперше з лютого цього року.
У березні у клініці «Вівамед» заявили, що сумніваються у доцільності подальшого перебування в ній Міхеїла Саакашвілі та збираються звернутися з цим питанням до пенітенціарної служби. Згідно із заявою клініки, Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати в будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.
Адвокат Саакашвілі назвав заяву клініки, в якій він перебуває з травня минулого року, «незрозумілою».
Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.
Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.
Україна закликала відпустити політика на лікування за кордон.
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