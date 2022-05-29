Кулеба про розмову з Боррелем – «обговорювали складності узгодження шостого пакету санкцій проти Росії»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив деталі розмови з верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем – «обговорювали складності узгодження шостого пакету санкцій проти Росії».

«Вдячний за його готовність до подальшої мобілізації військової допомоги для України. Обговорювали складності узгодження 6-го пакету санкцій ЄС. Необхідно якнайшвидше затвердити, включаючи нафтове ембарго. Продовольча безпека залишається в нашому спільному фокусі», – написав він у твітері.

Жозеп Боррель за підсумками цих телефонних переговорів повідомив, що «домовилися про термінове просування санкцій».

Водночас сьогодні, 29 травня, стало відомо, що посли ЄС вчергове не змогли погодити рішення щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Ці санкції, серед іншого, можуть включати ембарго на імпорт російської нафти та обмеження для громадян Росії на купівлю нерухомості в Європі.

Щодо шостого пакету санкцій у ЄС не можуть дійти згоди більш як місяць.