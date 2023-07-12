Кулеба: заклики до переговорів із РФ можуть активізуватися до кінця року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією. Водночас він очікує цього до кінця року.

«Думаю, що ці голоси почнуть ближче до кінця року намагатися звучати голосніше. Але і наші хлопці на фронті, і ми на дипломатичному фронті працюємо так, щоб ці люди не заважали Україні наближати її перемогу», – сказав міністр.

За його словами, шлях до «якихось» переговорів відкриється за умови, що Росія добровільно вийде з території України, щоб «зберегти життя своїх солдатів». Кулеба зауважив, що зараз він не уявляє активізації цього процесу.

«Я не думаю, що зараз хтось може собі дозволити вийти і сказати… Або навіть не виходити, а десь у закритому кабінеті сказати, що я не до кінця підтримую звільнення українських територій», – наголосив міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що союзники по НАТО підтримують прагнення України відновити контроль над її землями в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

«А куди вони дінуться? Звісно, підтримують», – заявив топ-дипломат, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Голова МЗС України зауважив, що дипломатія, коли йдеться про звільнення окупованих земель, «була би кращою», але станом на зараз «Росія «бикує» і вважає, що вона все ще може досягнути якихось своїх цілей військовим шляхом». «То ми їм військовим шляхом разом з партнерами показуємо, що вона цього не досягне. Тобто поки що шлях до перемоги суто військовий», – акцентував Кулеба.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News припустив, що російський президент Володимир Путін захоче переговорів, коли українські війська дійдуть до Криму.

Як зазначили журналісти видання, Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що «мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори».