Румунська меншина в Україні має розвиватися, МЗС очікує такого ж ставлення до українців у Румунії – Кулеба

Румунська спільнота, яка проживає в Україні, є цінною для країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках зустрічі зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску у Бухаресті в рамках консультацій України та Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО – Румунією, Польщею та Туреччиною.

«Ми віримо, що румунська культура, румунська ідентичність в Україні має розвиватись надалі, і залишатися невід’ємною частиною нашого суспільства. Це можна сказати і щодо наших очікувань стосовно української меншини в Румунії, підтримки її традицій та ідентичності», – наголосив Кулеба.

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Згідно Всеукраїнського перепису 2001 року в Україні на той момент проживала 151 тисяча румунів, румуни були сьомою за чисельністю етнічною меншиною в країні.

За даними перепису 2011 року, українська спільнота в Румунії налічує 51 тисячу осіб, і є четвертою етнічною групою за чисельністю.