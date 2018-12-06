Офіційний курс долара продовжує знижуватися – дані НБУ

Офіційний курс долара до гривні продовжує знижуватися, свідчать дані на сайті Національного банку України.

На 7 грудня регулятор встановив курс на рівні 27 гривень 87 копійок за долар.

Офіційний курс почав рости на тлі запровадження воєнного стану у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях – Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській.

Він сягнув піку 30 листопада, коли вартість одного долара була встановлена на рівні 28 гривень 39 копійок. Після цього курс почав знижуватися.