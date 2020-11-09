Долар подорожчав після кількох днів обвалу – НБУ

Долар подорожчав після кількох днів обвалу, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу долара на 12:00 встановлене на рівні 28 гривень 17 копійок.

Упродовж минулого тижня вартість долара впала з 28 гривень 60 копійок, що є найвищим значенням з кінця січня 2018 року, до 28 гривень 14 копійок.

Експерти порталу «Мінфін» виокремлюють кілька факторів коливань курсу валют. Зокрема, економічний, оскільки у бізнесу проходять розрахунки з персоналом за жовтень, скоро мають бути квартальні сплати податку прибуток. Це змушує клієнтів накопичувати гривню під такі операції.

Так само вони звертають увагу на політичний фактор через напружену ситуацію навколо Конституційного суду України та виборів президента США.