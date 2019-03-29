Гривня дещо зміцніє щодо долара в понеділок – НБУ

Національний банк встановив курс гривні на понеділок 1 квітня. Офіційний курс становитиме 27,2 гривні за 1 долар США.

Курс гривні 29 березня становить 27,24 гривні за долар. Таким чином, згідно з даними НБУ, на початку квітня гривня дещо зміцнішає після кількатижневого падіння.

За даними профільного сайту «Мінфін», торги на міжбанку 29 березня почалися з курсу 27,21-27,26 гривень за долар. Протягом дня курс послабився до 27,26-27,31 гривень за долар.

Пікового значення 28,39 за курсом НБУ впродовж останніх місяців долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26,31 гривні, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.