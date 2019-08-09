Курс гривні в понеділок зросте на 22 копійки – НБУ

Офіційний курс гривні щодо долара 12 серпня зміцниться ще на 22 копійки – такі дані Національного банку України.

Згідно з офіційним курсом НБУ, 12 серпня долар коштуватиме 25 гривень 9 копійок, тоді як 9 серпня курс становить 25,31 гривні.

Міжбанківські торги, згідно з нішевим сайтом «Мінфін», 9 серпня завершилися на позначці 25,17-25,21 гривні за долар.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.