Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися – НБУ

Гривня зміцнилася на 16 копійок порівняно з 5 липня – такий офіційний курс встановив Національний банк України. За його даними, у понеділок 8 липня курс гривні щодо долара становить 25,71, тоді як у п’ятницю 5 липня один долар коштував 25 гривень 87 копійок.

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Офіційний курс гривні до євро зміцнився на 25 копійок – 28,95 гривні за євро проти 29 гривень 20 копійок 5 липня.

За даними сайту «Мінфін», 5 липня торги на міжбанківському ринку завершилися на позначці 25,64 гривні за долар (при купівлі).