Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Червень 2019, Київ 14:29
Новини | Економіка

Довідковий курс НБУ зріс на 9 копійок

Офіційний курс гривні до долара 21 червня становить 26,37

Дивитись коментарі

Довідковий курс, який Національний банк України встановив на 12 годину 21 червня, на 9 копійок вищий за вчорашній. Якщо 20 червня долар США, згідно з довідковим курсом, коштував 26,37 гривень, то 21 червня показник становить 26,28 гривень.

Водночас офіційний курс гривні до долара 21 червня становить 26,37 гривень, тоді як 20 курс дорівнював 26,33 гривні. Таким чином, за офіційним курсом гривня послабилася на 4 копійки.

На міжбанківському ринку торги станом на 14 годину тримаються на рівні 26,23-26,25 гривень за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

У травні 2019 року гривня двічі показувала річний максимум до долара – 26 гривень 11 копійок.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG