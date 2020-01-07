Курц вдруге став прем’єр-міністром Австрії після створення коаліції з «зеленими»

Новий коаліційний кабінет Австрії на чолі з повторно обраним Себастьяном Курцом склав присягу 7 січня, повідомляють західні ЗМІ.

Учасники коаліції – права Австрійська народна партія, очолювана Курцом, та лівоцентристські «Зелені» – сформували уряд з 15 міністрів. Вісім із них – жінки. Віце-канцлером став представник «Зелених» Вернер Коґлер.

Серед консерваторів у складі уряду – міністерка оборони Клаудіа Таннер та очільниця нового міністерства з інтеграції мігрантів Сюзанна Рааб. Міністеркою юстиції стала 35-річна донька боснійських біженців, «зелена» Альма Задік.

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На виборах партія Курца взяла більшість голосів, «Зелені» отримали понад 12% голосів.

Коаліційна угода, яку дві партії уклали минулого тижня, ставить у пріоритет протидію змінам клімату, скорочення викидів вуглецю, зниження податків та боротьбу з нелегальною міграцією.

В новому уряді – 11 представників правлячої партії та четверо «зелених».

Попередня коаліція Курца з праворадикальною «Партією свободи» розвалилася в травні 2019 року. Це сталося після публікації відео, на якому голова «Партії свободи» Хайн-Крістіан Страхе спілкується з жінкою, що назвалася російським політичним донором.