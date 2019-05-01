Естонія: підозрюваний у домашньому насильстві міністр подав у відставку

Президент Естонії Керсті Кальюлайд прийняла заяву про відставку від підозрюваного в домашньому насильстві міністра інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Марті Куузіка, повідомляє естонська суспільна телерадіомовна корпорація ERR.

«Я відмовляюся від посади міністра не тому, що звинувачення на мою адресу були правдивими, а для того, щоб сконцентруватися на своєму захисті у кримінальній справі та на відновленні мого доброго імені», – заявив Куузік.

За його словами, таке рішення дасть змогу «забезпечити робочий стан уряду» і врятувати його родину від «психологічного терору з боку ЗМІ».

Щодо міністра в уряді Естонії відкрили кримінальну справу через домашнє насильство – ЗМІ

Днями стало відомо, що проти міністра інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Марті Куузіка в Естонії відкрили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство. Через це президент Естонії Керсті Кальюлайд вийшла із зали під час присяги Куузіка як нового члена уряду.

Нещодавно дві естонські газети опублікували статті про те, що Куузік може бути причетний до побиття власної дружини упродовж кількох років і чинення на неї психологічного тиску. Куузік назвав ситуацію інформаційною кампанією проти нього. Сама ж жінка, яка нині вже є екс-дружиною Куузіка, повідомила, що сили щодо неї той не застосовував, а переломи рук, про які писала преса, були нещасними випадками.