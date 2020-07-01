Кокс і Квасневський застерегли Зеленського від політичних переслідувань опонентів

Співголови Моніторингової місії Європарламенту, експрезидент Польщі Александр Квасневський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс зробили спільну заяву, в якій застерегли чинного президента України Володимира Зеленського від політичних переслідувань.

«Інформація, якою ми наразі володіємо, свідчить про тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости у ревізію досягнень Майдану. Політична боротьба є всюди, але відбувається вона під час виборів, а у парламенті – під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби з політичними суперниками. Наближення місцевих виборів лише посилює нашу стурбованість, коли ми спостерігаємо за тим, як з політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень», – йдеться в спільній заяві політиків на офіційному сайті Квасневського в середу.

Кокс і Квасневський зазначають, що якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія та верховенство права в Україні, які є основними складовими загальних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції в ЄС і НАТО.

«Українські антикорупційні органи мають бути посилені, а не дискредитовані. Вибіркове правосуддя через політично мотивоване переслідування має залишитися в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека та правоохоронні органи, прокуратура та судові системи вимагають незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад», – йдеться в заяві.

Кокс і Квасневський пояснюють свою заяву тим, що «мовчання в таких умовах може розцінюватися як згода з тим, що відбувається».

Раніше Посольство США в Україні наголосило, що «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків». Хоча посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або особу має на увазі, відповідна заява з’явилася на тлі повідомлень про підозру п’ятому президентові України, а нині народному депутатові Петру Порошенку, в одній із справ, в яких фігурує політик. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що звинувачення стосовно Порошенка не є політичним переслідуванням.

Низка західних дипломатів також застрегли нинішню владу в Україні від вибіркового правосуддя.