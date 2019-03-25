КВУ: у березні депутати голосували найгірше від початку скликання

У березні 111 депутатів не проголосували у Верховній Раді жодного разу, це антирекорд від початку роботи парламенту 8-го скликання, повідомляє Комітет виборців України.

«Для порівняння: у лютому жодного разу не проголосували 12 депутатів. Не голосували, в тому числі, народні депутати, які є кандидатами на посаду президента України», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, вісім із 14 політиків не проголосували в березні жодного разу, зокрема, Юлія Тимошенко, Олександр Шевченко, Олександр Вілкул, Сергій Каплін, Олег Ляшко, Аркадій Корнацький, Віктор Бондар, Віталій Купрій.

Частина кандидатів взяли участь лише в кількох голосуваннях. Сергій Тарута взяв участь в 0,18% голосувань, Ольга Богомолець – 1%, Юрій Дерев’янко – 2%, Юрій Бойко – 4%.

Найвищі показники голосувань серед кандидатів у президенти – у Віктора Кривенка (53%) і Юрія Тимошенка (64%), кажуть в організації.

«Участь у виборах не звільняє кандидатів від їх обов’язків як народних депутатів. Це стосується, в тому числі, участі в голосуваннях Верховної Ради. Однак частина кандидатів вже повністю працюють у виборчому форматі, а тому в Раді не з’являються. Також парламент зараз працює над розглядом поправок до т. зв. мовного закону, що само по собі розглядається як технічна й неважлива робота», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У березні Верховна Рада провела 13 пленарних засідань, на яких відбулося 566 голосувань. Усі вони стосувалися розгляду поправок до проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної, уточнили в КВУ.