КВУ: 22 депутати пропустили всі засідання парламенту в січні

22 народні депутати не були зареєстровані на жодному засіданні Верховної Ради у січні, повідомляє Комітет виборців України.

«Це антирекорд за час роботи дев’ятої сесії ВР (вересень-січень). Для порівняння: у вересні всі засідання Верховної Ради пропустили 10 депутатів, жовтні – 10, листопаді – 6», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, менше ніж половина депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради в січні. Це стосується 186 політиків.

За даними письмової й електронної реєстрацій всі засідання в січні пропустили Андрій Білецький, Євген Мураєв, В’ячеслав Богуслаєв, Іван Вінник, Михайло Добкін, Дмитро Добкін, Костянтин Жеваго, Роман Зварич, Ігор Котвіцький, Денис Омельянович, Петро Сабашук, Семен Семенченко, Олексій Скрипник, Сергій Фаєрмарк, Ігор Шкіря, Дмитро Ярош.

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Не були на засіданнях і депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв й Олександр Онищенко. Не відвідували засідання також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яка перебуває в СІЗО.

Всього в січні відбулося шість засідань Верховної Ради.

Нова сесія парламенту відкриється 5 лютого.