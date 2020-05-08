У КВУ розповіли про депутатів, які майже не голосували з початку року

Громадська організація «Комітет виборців України» повідомила, що за результатами аналізу участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради з початку року у багатьох із них зафіксовані критично низькі показники участі в голосуваннях.

«Всього з початку року 10 десять народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Антилідером за участю в голосуваннях серед всіх народних депутатів є Олександр Герега (співвласник мережі «Епіцентр»), який за період із 1 січня-6 травня 2020 року взяв участь лише 0,38% голосувань Ради. Всього депутат натиснув кнопку 8 разів за понад чотири місяці роботи... Критично низькі показники голосувань також у бізнесмена і столичного забудовника Вадима Столара (ОПЗЖ) – взяв участь в 1,1% голосувань (натиснув кнопку «за», «проти» чи «утримався» лише 23 рази). Серед антилідерів за участю в голосуваннях волинський бізнесмен і співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів (група «За майбутнє»). Депутат взяв участь лише в 3,2% голосувань Ради за чотири місяці», – розповіли у КВУ.

За даними організації, до переліку депутатів, які майже не голосують, потрапив колишній телеведучий 1+1 Олександр Дубінський («Слуга народу»), який взяв участь лише в 4,2% голосувань. Також серед антилідерів за голосуваннями в Раді – Антон Яценко («За майбутнє») – 4,8% голосувань, Ігор Палиця («За майбутнє») – 6,7%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6,4%, Геннадій Вацак («За майбутнє») – 8,9%, Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 8,9% та Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9% голосувань, вказали у КВУ.

Всього, починаючи з 1 січня, у Верховній Раді відбулося 2088 голосувань.

17 березня Верховна Рада скасувала всі свої пленарні засідання через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. З того часу парламент провів кілька позачергових засідань. Останнє з таких відбулося напередодні.

