За рік парламентські партії офіційно витратили понад 700 мільйонів гривень – КВУ

У Комітеті виборців України повідомили, що за 2018 рік парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність 727 мільйонів гривень, 513 мільйонів – гроші, отримані з держбюджету.

За даними КВУ, найбільше за рік витратили партії «Батьківщина» (188 мільйонів гривень), «Народний Фронт» (133), Блок Петра Порошенка «Солідарність» (130) і «Самопоміч» (124), Радикальна партія Олега Ляшка (93), «Опозиційний блок» (56).

Повідомляється, що найбільше партії витрачали на оплату реклами, утримання місцевих осередків, зарплату, оплату товарів і послуг та оренду офісів.

«У 2018 році партії витратили більшість коштів на самопіар. На рекламу було витрачено майже кожну другу гривню із загальних витрат партій. При цьому витрачалися, в тому числі, кошти платників податків», – повідомив голова КВУ Олексій Кошель.

Парламентські вибори в Україні заплановані на 27 жовтня 2019 року.