Поліція: у Києві перехожий затримав чоловіка, який прикріплював до автомобіля підозрілий предмет

У Києві перехожий затримав чоловіка, який прикріплював до автомобіля підозрілий предмет, повідомила столична поліція.

«Помітивши дивну поведінку невідомого, киянин не розгубився: він затримав його і передав правоохоронцям. З’ясувалося, що чоловік намагався встановити на чужий автомобіль трекер для стеження. Розпочато кримінальне провадження», – розповіла поліція.

Інцидент трапився близько 17 години 12 грудня на вулиці Малій Житомирській. Чоловіка затримали. Під час слідчих дій у його помешканні вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.

Провадження відкрите за статтею 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Максимальне покарання за цей злочин – десять років тюрми.