У Києві автобус виїхав на пішохідну зону, загинула людина

У Києві внаслідок ДТП за участю автобуса загинула людина, ще двоє постраждали. Про це повідомили у столичній поліції.

«До столичної поліції по спецлінії 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро Видубичі сталася автопригода з потерпілими. На виклик негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП. За попередньою інформацією, водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ. У результаті чого, травмувалося двоє осіб та одна особа загинула на місці пригоди», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Наразі події ще не надали правової кваліфікації.