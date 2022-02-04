У Києві підсвітили синьо-жовтими кольорами «Батьківщину-Матір»

У Києві синьо-жовтими кольорами державного прапора України 4 лютого підсвітили монумент «Батьківщина-Матір». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це відбувається на знак вдячності лідерам дружніх держав, які відвідують Київ на тлі загрози нового масштабного російського вторгнення.

Ініціатори, серед яких Офісу президента й Міністерства культури та інформаційної політики, також прагнуть продемонструвати загальнонаціональне єднання та готовність українців до захисту.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.