Київ: апеляційний суд визнав законним охоронний статус 134-річного будинку, попри рішення ОАСК – активісти

Шостий апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду про неправомірне додання столичного «будинку Родіна» до переліку об’єктів культурної спадщини. Про це повідомила громадська організація «Мапа реновації», яка є стороною в справі, увечері 5 жовтня.

За повідомленням, суд постановив також задовольнити апеляційні скарги ГО, Офісу генерального прокурора, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Міністерства культури.

«Тобто апеляція визнала законність першого, проміжного охоронного статусу будинку Родіна. Це чудова новина і додатковий захист для будівлі», – заявили активісти.

Вони додали, втім, що в справі цієї будівлі «велика перемога ще попереду».

Київська міська державна адміністрація наразі не коментувала новину. Рішення суду ще немає в публічному реєстрі.

Садиба, відома як «будинок Родіна», була зведена в 1888 році. У 2020 році міська влада надала будівлі статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Але компанія-власник будівлі «Арікс» оскаржила його в Окружному адміністративному суді, який погодився на її вимоги й скасував рішення КМДА.

Відтоді, за даними активістів, Департамент охорони культурної спадщини намагався змусити власника садиби Родіна укласти охоронний договір, але компанія оскаржувала зобов’язання в суді.