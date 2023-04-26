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Київ: вода в Дніпрі піднімається другий день поспіль, аварійних підтоплень немає – КМВА

Підйом рівня води в Києві, 17 квітня 2023 року

Вода в Дніпрі біля мосту Метро в Києві сягає рівня 9 300 сантиметрів на ранок 26 квітня, повідомила Київська міська військова адміністрація. Це на 6 сантиметрів більше за вчорашній показник.

«Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 сантиметрів», – йдеться в повідомленні.

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Підтопленими залишаються заплавні ділянки в парках Муромець, Гідропарк, на Трухановому острові, у Галерній затоці, Корчуватому, а також приватні ділянки в районі Осокорків.

«Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій», – заявив начальник військової адміністрації Сергій Попко.

Станом на 23 квітня в Україні лишалися підтопленими 125 домогосподарств у семи областях.

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