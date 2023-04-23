В Україні залишаються підтопленими понад 200 будинків – рятувальники

Паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в дев’яти областях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники зазначають, що рівень води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг спадає.
Проте залишаються підтопленими 125 дворогосподарств:
- Чернігівська область – 488
- Кіровоградська – 323
- Черкаська – 135
- Дніпропетровська – 102
- Полтавська – 107
- Київська – 52
- Волинська – 18
Також підтоплені 219 будинки (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 61, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2) та дороги до 33 населених пунктів.
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях затоплені 21 тисяча 215 гектарів сільськогосподарських земель, уточнили рятувальники.
На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.
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