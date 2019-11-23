У Києві вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років (трансляція)

У Києві вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років.

Богослужіння та вшанування пам’яті відбуваються в Національному музеї Голодомору-геноциду в столиці.

Як очікується, участь у вшанувальних заходах візьме президент України Володимир Зеленський.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.

23 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять загиблих під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років. У цей день о 16:00 пройде акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​