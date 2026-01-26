КМДА: на Хрещатику горить офісна будівля, на місці сильне задимлення

У Шевченківському районі Києва горить офісна будівля, на місці спостерігається сильне задимлення, повідомила вранці 26 січня міська державна адміністрація.

«Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття», – йдеться в повідомленні.

Про причину пожежі не повідомляють. У ДСНС інформації про займання не наводили.

У Києві останнім часом склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачання. Через російські удари діють екстрені вимкнення світла, тепла немає у понад тисячі багатоповерхівок.