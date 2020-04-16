Кличко: за минулу добу у Києві виявили ще 32 випадки захворювання на COVID-19

Протягом минулої доби, 15 квітня, у Києві підтвердили ще 32 випадки захворювання на COVID-19, один з них виявився летальним. Про це брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом в столиці вже 644 випадків інфікування коронавірусом.

Серед інфікованих напередодні один медик. Окрім того, серед хворих дворічна дитина.

Трьох пацієнтів госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Станом на ранок 16 квітня в Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19. Померли 116 людей, одужали – 186.