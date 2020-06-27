У Києві за добу виявили ще 142 хворих на коронавірус – Кличко

Ситуація зі захворюваністю на коронавірус у Києві погіршується – минулої доби виявили 142 нових хворих на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зазначив він.

«Серед тих, що захворіли: 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв та 6 дівчаток від 9 до 16 років; 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв і 4 хлопчиків- від 2 до 15 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», – мовиться у повідомленні.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 21, у Деснянському – 20, у Печерському та Дарницькому – по 19.

Cтаном на 27 червня в Україні виявили 42 065 інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 1 110 людей, одужала 18 701 людина. Минулої доби виявили 948 хворих на COVID-19, померли 24 людини, одужали 402.