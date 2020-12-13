Минулої доби в Києві виявили 1125 хворих на COVID-19, померли 10 людей – Київ

Упродовж минулої доби, 12 грудня, у Києві виявили 1125 нових випадків COVID-19. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що 10 людей померли, одужали – 189.

«Захворіли: 602 жінки віком від 18 до 90 років; 437 чоловіків віком від 18 до 91 років; 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 44 хлопчика від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 54 медики», – мовиться у повідомленні.

Госпіталізували минулої доби 72 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дніпровському – 291, у Дарницькому – 286 та у Деснянському районі – 136 випадків.

Усього від початку пандемії коронавірус виявили у понад 91 тисячі киян. Одужали від COVID-19 28 817 людей, померли – 1 584.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 894 тисячі людей, більш ніж 501 тисяча одужали, померли – 15 154 людини.