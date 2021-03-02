Київ взяв кредит від ЄБРР на нові вагони метро із маржею до 5,75% річних – КМДА

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю вагонів метро у 50 мільйонів євро із такою відсотковою ставкою: сума EURIBOR (Європейська міжбанківська ставка пропозиції) та маржею до 5,75% річних. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Розмір кредиту – до 50 мільйонів євро, строк залучення коштів – до 12 років. Гранична відсоткова ставка за користування залученими коштами: сума EURIBOR та маржа до 5,75 відсотка річних. Мате проєкту: закупівля рухомого складу (до 50 вагонів метрополітену)», – йдеться у відповіді на запит.

У КМДА додали, що станом на 1 березня 2021 року внутрішній місцевий борг міста Києва становить 770 мільйонів гривень, зовнішній місцевий борг – понад 115 мільйонів доларів, гарантований борг – понад 10,5 мільйона євро.

EURIBOR (Європейська міжбанківська ставка пропозиції) – середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками в євро. Визначається за підтримкою Європейської банківської федерації, що представляє інтереси кредитних установ у країнах-членах Євросоюзу, а також Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Асоціації фінансових ринків. Розрахунок і публікація ставки виконується компанією Reuters щодня об 11:00 за Центральноєвропейським часом на підставі даних, що надаються кількома десятками банків з першокласним рейтингом. Перелік котируваних банків регулярно переглядається на відповідність високим рейтинговим вимогам. Підрахунок ставки здійснюється для різних термінів – від 1 тижня до 12 місяців.

26 лютого Європейський банк реконструкції та розвитку і «Київський метрополітен» підписали кредитний договір у розмірі 50 мільйонів євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.

«Ми раді, що співпраця з таким надійним партнером Києва як Європейський банк реконструкції і розвитку продовжується. І сьогодні ми виходимо на новий етап такого співробітництва. Мова йде про оновлення рухомого складу «Київського метрополітену». За рахунок кредиту ЄБРР у розмірі 50 млн євро ми зможемо закупити 50 нових вагонів. Це, фактично, 10 поїздів столичної підземки. Сьогодні ми підписуємо кредитний договір між ЄБРР та «Київським метрополітеном» та договір гарантії між Київською міською радою та ЄБРР», – заявив з цього приводу міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці сподівається, що до кінця цього року укладуть контракт на придбання нових вагонів для столичного метро. За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років.