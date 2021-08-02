У Києві в липні було 17 днів із максимальною температурою вище від 30 градусів – метеорологи

У Києві середньомісячна температура повітря у липні склала +24,6 градусів Цельсія, що на 3,3 градуса вище за кліматичну норму, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«У Києві протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Відмічено 17 днів із максимальною температурою повітря вище від +30,0°С», ­– йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, найхолодніше у столиці України було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +15 градусів, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,6 градуса.

Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми, йдеться в повідомленні.