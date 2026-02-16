На станції метро в Києві впали шматки стелі через спричинені обстрілами пошкодження – метрополітен

У Києві на станції метро «Теремки» ввечері 15 лютого обвалилася частина підвісної сталі одного з виходів, на ранок 16 лютого станція працює в звичному режимі, повідомляє метрополітен.

«Вчора ввечері, 15 лютого, близько 22:30, було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів. Постраждалих немає. Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу», – йдеться в повідомленні.

За даними метрополітену, фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі й загалом підземний перехід станції.

Станцію метро «Теремки» відкрили у листопаді 2013 року.

У грудні 2023 року в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська»: загалом це шість станцій. Влада пояснювала, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Тоді повідомляли, що роботу цієї ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Рух на цій ділянці відновили лише у вересні 2024 року.