«Найвищий показник за останні роки». У метро Києва від ударів РФ вночі ховалися понад 41 тисяча людей

На станціях метро в Києві під час масованого російського удару в ніч проти 2 червня укривалися понад 41 тисяча людей, з яких майже 4500 – діти, повідомила пресслужба метрополітену.
«Це – найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки», – йдеться в
повідомленні.
У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття.
За даними влади Києва, внаслідок нічного російського удару в столиці України
загинули шість людей, ще 79 – поранені. За даними МОЗ, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 червня пошкоджені й частково зруйновані п’ять медичних закладів.
За даними Повітряних сил,
Р осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.
У Дніпрі, за даними місцевої влади, загинули 12, постраждали 37 людей.
Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці
Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку.
Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
Коту теж потрібні обійми
Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
В автосалоні зовсім не танки...
Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі.
Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
