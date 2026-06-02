«Найвищий показник за останні роки». У метро Києва від ударів РФ вночі ховалися понад 41 тисяча людей

На станціях метро в Києві під час масованого російського удару в ніч проти 2 червня укривалися понад 41 тисяча людей, з яких майже 4500 – діти, повідомила пресслужба метрополітену.

«Це – найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки», – йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття.

Читайте також: Повітряні сили звітують про збиття 40 ракет і 602 дронів у ході нічної атаки Росії

За даними влади Києва, внаслідок нічного російського удару в столиці України загинули шість людей, ще 79 – поранені. За даними МОЗ, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 червня пошкоджені й частково зруйновані п’ять медичних закладів.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

У Дніпрі, за даними місцевої влади, загинули 12, постраждали 37 людей.



