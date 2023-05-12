КМВА дозволила відновити роботу зачинених вестибюлів на 10 станціях метро в Києві

У Києві «орієнтовно з 14 травня» будуть відчинені закриті раніше вестибюлі на десятьох станціях метро, повідомила Київська міська військова адміністрація.
Це стосується станцій:
- «Чернігівська»,
- «Лівобережна»,
- «Нивки»,
- «Святошин»,
- «Героїв Дніпра»,
- «Оболонь»,
- «Контрактова площа»,
- «Васильківська»,
- «Харківська»,
- «Позняки».
«Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном... Але при цьому ми не забуваємо, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей», – заявив начальник КМВА Сергій Попко, який ухвалив згадане рішення.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїзди метро в Києві не ходили, підземка працювала як укриття. Згодом поступово станції відкрили, але частину з них – із можливістю входу і виходу через один вестибюль.
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