КМВА дозволила відновити роботу зачинених вестибюлів на 10 станціях метро в Києві

У Києві «орієнтовно з 14 травня» будуть відчинені закриті раніше вестибюлі на десятьох станціях метро, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Це стосується станцій:

«Чернігівська»,

«Лівобережна»,

«Нивки»,

«Святошин»,

«Героїв Дніпра»,

«Оболонь»,

«Контрактова площа»,

«Васильківська»,

«Харківська»,

«Позняки».

«Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном... Але при цьому ми не забуваємо, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей», – заявив начальник КМВА Сергій Попко, який ухвалив згадане рішення.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїзди метро в Києві не ходили, підземка працювала як укриття. Згодом поступово станції відкрили, але частину з них – із можливістю входу і виходу через один вестибюль.