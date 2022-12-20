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Столична підземка відновила роботу на всіх лініях

Сьогодні вранці рух поїздів червоною лінією столичного метрополітену певний час здійснювався лише від станції «Академмістечко» до «Арсенальної». Причина – різкий перепад напруги

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену у Києві відновлено.

«Також запрацювали на вхід станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна». Енергетики ліквідували всі несправності», – повідомила пресслужба столичної підземки.

Сьогодні вранці рух поїздів червоною лінією столичного метрополітену певний час здійснювався лише від станції «Академмістечко» до «Арсенальної». Причина – різкий перепад напруги.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко анонсував, що у Києві 20 грудня відкриють для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

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