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Рух поїздів червоною лінією метро у Києві обмежений через різкий перепад напруги

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко анонсував, що у Києві 20 грудня відкриють для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»

Рух поїздів червоною лінією столичного метрополітену у вівторок вранці здійснюється від станції «Академмістечко» до «Арсенальної» через різкий перепад напруги, повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».

«Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна». Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачиняються на вхід», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рух по синій та зеленій лінії метрополітену відновлено.

«Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково», – повідомили у столичній підземці.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко анонсував, що у Києві 20 грудня відкриють для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

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