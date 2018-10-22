У Києві цього тижня прогнозують мокрий сніг

У Києві на 24-25 жовтня синоптики прогнозують пориви вітру, дощі й, можливо, мокрий сніг, повідомляє місцева влада.

«У столиці 24–25 жовтня очікується різка зміна погодних умов… Зокрема, очікуються дощі та пориви вітру до 15-20 м/с. У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями – з мокрим снігом», – йдеться в повідомленні.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою радить у вказані дні щільно зачиняти вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Після похолодання, за даними синоптиків, в Україні буде друге бабине літо.