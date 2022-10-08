Кабмін вніс Миколаївський костел до реєстру пам’яток України – Мельничук

Кабінет міністрів вніс Миколаївський костел у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду 8 жовтня.

«Внесено об’єкти культурної спадщини національного значення (Миколаївський костьол, будинок причту та Ансамбль Миколаївського костьолу та будинку причту, що розташовані за адресою міста Київ, вулиця Велика Васильківська, 75) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – написав він у своєму Телеграмі.

Відтак ці об’єкти вилучили зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, додав він.

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У вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа. У січні Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про завершення протиаварійних робіт у будівлі.