Кабмін вніс Миколаївський костел до реєстру пам’яток України – Мельничук

Кабінет міністрів вніс Миколаївський костел у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду 8 жовтня.
«Внесено об’єкти культурної спадщини національного значення (Миколаївський костьол, будинок причту та Ансамбль Миколаївського костьолу та будинку причту, що розташовані за адресою міста Київ, вулиця Велика Васильківська, 75) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – написав він у своєму Телеграмі.
Відтак ці об’єкти вилучили зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, додав він.
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У вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа. У січні Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про завершення протиаварійних робіт у будівлі.
- Костел святого Миколая був побудований у 1899–1909 роках відомим київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.
- У 1933 році костел був розграбований. За часів радянської влади собор не був знищений, його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.
- З 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. В ньому чудова акустика.
- У 1992 році у костелі поновили богослужіння.
- У 2001 році під час візиту до Києва костел відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ.
- 3 вересня 2021 року у костелі спалахнула пожежа, в результаті якої було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.
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