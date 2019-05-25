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25 Травень 2019, Київ 22:02
Новини | Політика

МЗС України відправило Росії ноту протесту через візит голови Держдуми до Криму

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Міністерство закордонних справ України відправило Росії ноту протесту через черговий неузгоджений з Києвом візит голови Державної думи Росії В’ячеслава Володіна 24 травня до анексованого Криму. Про це йдеться в заяві українського МЗС, опублікованому на офіційному сайті відомства.

«Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Українські дипломати наголосили, що жодні вояжі російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції і визнаний міжнародно статус Криму як частини території України.

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Про візит голови Держдуми Росії на півострів повідомив напередодні спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

У МЗС України неодноразово заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Росією Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.​

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