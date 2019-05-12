Радіо Крим.Реалії та українські радіостанції глушать у Криму російськими – правозахисники

Сигнал семи український радіостанцій, а також проект Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, повністю або частково глушать у 20 населених пунктах Північного Криму, повідомляє Кримська правозахисна група.

Таких висновків правозахисники дійшли на основі моніторингу, який здійснили протягом березня-квітня 2019 року.

У КПГ перевірили 13 частот семи українських радіостанції, які отримали від Національної ради телебачення та радіомовлення України дозвіл на мовлення на території Північного Криму з селищ Чонгар і Чаплинка у Херсонській області. Ці селища розташовані на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Моніторинг організували за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч із пунктом пропуску «Чаплинка».

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Дослідження провели в 20 населених пунктах: Надьожино, Красноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Совхозне, Таврійське, Рисове, Почетне, Перекоп, Армянськ, Суворово, П’ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка.

За результатами, станом на початок квітня на семи частотах вдалося спіймати сигнал двох із семи українських станцій – Армія FM, Радіо Крим.Реалії, Радіо НВ, UA:Радио «Промінь» (НСТУ), Meydan FM, Перець FM, Стильне, UA:Радио «Культура» (НСТУ) – і лише в двох пунктах з 20-ти.

Зокрема на частоті Радіо Крим.Реалії, 98,6 – немає сигналу в усіх 20 пунктах.

На частоті радіо «Мейдан» 102,3 МГц у 17 населених пунктах чути російське радіо «Супутник в Криму». На частоті Армії FM 96 Мгц - немає сигналу. Перець FM на частоті 96,4МГц чути тільки в одному населеному пункті з 20, при цьому в 18 населених пунктах на цій частоті звучить російське радіо «Море». На частоті Радіо НВ 99,8 МГц немає сигналу.

Радіо «Культура» можна зловити тільки в двох населених пунктах з 20, а в 17 населених пунктах зі списку моніторингу звучить російське радіо «Крим». На частоті 106,4 МГц замість радіо «Промінь» в 19 населених пунктах звучить підконтрольне російській владі Криму радіо «Ватан Седаст». В одному населеному пункті – немає сигналу.

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Блокування сигналу цих українських радіостанцій в цих населених пунктах ведеться також і на інших частотах, які вони отримали для мовлення з Чонгара.

Радіо Армія FM на цих частотах чутно в трьох населених пунктах, а в 17 населених пунктах чути російське радіо «Крим». Радіо Крим.Реаліі чутно в чотирьох населених пунктах з 20, на частоті, на якій йде мовлення з Чонгара. А в 16 населених пунктах на цій частоті працює російське радіо «Вести FM». Радіо «Мейдан» чутно з перешкодами тільки в одному населеному пункті на частоті, яку ця станція отримала для мовлення з вишки на Чонгарі. В інших 19 населених пунктах на цій частоті йде сигнал російського радіо «Крим».

Радіо НВ на частоті мовлення з Чонгара чути у восьми населених пунктах зі списку. В інших 12 мовлення заглушає російське радіо «Море». При цьому радіо Перець FM чути в чотирьох населених пунктах зі списку на частоті, яка надана для мовлення в Херсоні. Замість радіо «Промінь» у всіх 20 населених пунктах на частоті мовлення з Чонгара транслюється російське «Вести FM».

На основі результатів моніторингу, відзначили в КПГ, можна зробити висновок, що останнім часом російська влада Криму навмисне глушить сигнал українських мовників, в тому числі й шляхом включення російських радіостанцій на тих же частотах.

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З 4 вересня 2017 року у FM-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реаліі, яке також спільно з Національною суспільного радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц. Для непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей з 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Донбасс.Реаліі, який має ФМ-покриття в містах Сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1 431 кГц).